Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии

ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Француз Венсан Ламбер, с 2008 года находящийся в вегетативном состоянии после серьезного ДТП, скончался утром в четверг спустя девять дней после отключения систем жизнеобеспечения, передает телеканал Француз Венсан Ламбер, с 2008 года находящийся в вегетативном состоянии после серьезного ДТП, скончался утром в четверг спустя девять дней после отключения систем жизнеобеспечения, передает телеканал BFMTV

"Венсан Ламбер умер утром в четверг, около 08.30 (09.30 мск)", - сообщает телеканал со ссылкой на собственные источники.

Ламбер стал инвалидом в 2008 году в результате автомобильной катастрофы. Мужчина полностью потерял возможность двигаться и общаться с окружающим миром. Согласно действующему во Франции закону "О праве на смерть", супруга Ламбера Рашель и несколько родственников обратились к медикам с просьбой прекратить искусственное поддержание жизни, назвав это "последней данью любви".

После долгих прений консилиума врачей и судебных разбирательств разрешение на эвтаназию было утверждено Государственным советом Франции, однако родители Ламбера не согласились с предлагаемой мерой в силу ряда причин, в том числе религиозных. Юридические разбирательства родных Ламбера - его родителей с одной стороны и супруги с другой - дошли до европейского уровня: летом 2015 года ЕСПЧ подтвердил решение Государственного совета Франции об эвтаназии для Ламбера.