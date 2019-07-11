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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии

Вчера, 11:04
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© Fotolia / sudok1Врач в больнице
Врач в больнице
© Fotolia / sudok1
ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Француз Венсан Ламбер, с 2008 года находящийся в вегетативном состоянии после серьезного ДТП, скончался утром в четверг спустя девять дней после отключения систем жизнеобеспечения, передает телеканал BFMTV.
"Венсан Ламбер умер утром в четверг, около 08.30 (09.30 мск)", - сообщает телеканал со ссылкой на собственные источники.
Ламбер стал инвалидом в 2008 году в результате автомобильной катастрофы. Мужчина полностью потерял возможность двигаться и общаться с окружающим миром. Согласно действующему во Франции закону "О праве на смерть", супруга Ламбера Рашель и несколько родственников обратились к медикам с просьбой прекратить искусственное поддержание жизни, назвав это "последней данью любви".
После долгих прений консилиума врачей и судебных разбирательств разрешение на эвтаназию было утверждено Государственным советом Франции, однако родители Ламбера не согласились с предлагаемой мерой в силу ряда причин, в том числе религиозных. Юридические разбирательства родных Ламбера - его родителей с одной стороны и супруги с другой - дошли до европейского уровня: летом 2015 года ЕСПЧ подтвердил решение Государственного совета Франции об эвтаназии для Ламбера.
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Проблема Ламбера вызвала во Франции широкий общественный резонанс. 20 мая медики уже приступали к процедуре эвтаназии, однако на следующий день апелляционный суд по ходатайству родителей потребовал возобновить уход за больным. Новое отключение систем жизнеобеспечения Ламбера началось 2 июля.
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Религия и мировоззрениерелигияФранцияВ мире
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