Москва не приемлет претензии США по ДРСМД, заявили в МИД

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва не приемлет претензии США к РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон годами уклонялся от диалога по устранению проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Американские утверждения о нарушениях Россией этого договора совершенно беспочвенны, а выход США из ДРСМД под предлогом нашего отказа уничтожить якобы не соответствующую договору ракету 9м-729 абсолютно неприемлем", - сказал Рябков, выступая на открытых слушаниях в Госдуме по теме стратегической стабильности.
3 июля, 17:25Военный политолог: нам незачем поддерживать ДРСМДПрезидент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов отметил, что Россия отвечает зеркально на действия США.
"Неприемлема и безапелляционная манера озвучивания американских претензий, в том числа на публику. Не представив ни одного доказательства в подтверждение своих претензий, американцы долгие годы уклонялись от предметного разбора всех накопившихся в рамках ДРСМД проблем",- подчеркнул замглавы МИД РФ.
Он отметил, что "ничем не подкрепленные ссылки на закрытую информацию не могут служить основой для конструктивного диалога".
"Решать серьезные вопросы в области контроля за вооружениями так не получится", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.