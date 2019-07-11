Москва не приемлет претензии США по ДРСМД, заявили в МИД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва не приемлет претензии США к РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон годами уклонялся от диалога по устранению проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американские утверждения о нарушениях Россией этого договора совершенно беспочвенны, а выход США из ДРСМД под предлогом нашего отказа уничтожить якобы не соответствующую договору ракету 9м-729 абсолютно неприемлем", - сказал Рябков, выступая на открытых слушаниях в Госдуме по теме стратегической стабильности.

"Неприемлема и безапелляционная манера озвучивания американских претензий, в том числа на публику. Не представив ни одного доказательства в подтверждение своих претензий, американцы долгие годы уклонялись от предметного разбора всех накопившихся в рамках ДРСМД проблем",- подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он отметил, что "ничем не подкрепленные ссылки на закрытую информацию не могут служить основой для конструктивного диалога".