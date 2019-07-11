Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T11:37Z
https://ria.ru/20190711/1556411389.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152827/93/1528279371_0:79:2677:1584_1036x0_80_0_0_16edcffa48b987db75e26d7a25c1a25c.jpg
РИА Новости

Москва не приемлет претензии США по ДРСМД, заявили в МИД

Вчера, 11:00
607
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва не приемлет претензии США к РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон годами уклонялся от диалога по устранению проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Американские утверждения о нарушениях Россией этого договора совершенно беспочвенны, а выход США из ДРСМД под предлогом нашего отказа уничтожить якобы не соответствующую договору ракету 9м-729 абсолютно неприемлем", - сказал Рябков, выступая на открытых слушаниях в Госдуме по теме стратегической стабильности.
Ракетный комплекс Искандер-М
3 июля, 17:25
Военный политолог: нам незачем поддерживать ДРСМДПрезидент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов отметил, что Россия отвечает зеркально на действия США.
"Неприемлема и безапелляционная манера озвучивания американских претензий, в том числа на публику. Не представив ни одного доказательства в подтверждение своих претензий, американцы долгие годы уклонялись от предметного разбора всех накопившихся в рамках ДРСМД проблем",- подчеркнул замглавы МИД РФ.
Он отметил, что "ничем не подкрепленные ссылки на закрытую информацию не могут служить основой для конструктивного диалога".
"Решать серьезные вопросы в области контроля за вооружениями так не получится", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
3520001
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДМИД РФСергей РябковРоссияСШАПолитика
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МИД: Наращивание ПРО США требует от Москвы мер для обеспечения безопасности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
США должны корректно подходить к исполнению СНВ, заявили в МИД
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
Транспортировка ракеты-носителя Протон-М на стартовую площадку космодрома Байконур
Пуск "Протона" с Байконура снова оказался под угрозой
Сергей Рябков
Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: Россия сможет обеспечить обороноспособность при выходе США из ДСНВ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02В Мытищах полностью потушили пожар на ТЭЦ
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
Лента новостейМолния