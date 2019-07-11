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РИА Новости

Пуск "Протона" с Байконура снова оказался под угрозой

Вчера, 10:59
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Протон-М" на стартовую площадку космодрома "Байконур"
Транспортировка ракеты-носителя Протон-М на стартовую площадку космодрома Байконур
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Транспортировка ракеты-носителя "Протон-М" на стартовую площадку космодрома "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Некое "замечание" к ракете-носителю "Протон-М" выявили в ходе предстартовой подготовки, на его устранение потребовалось дополнительное время, сообщает "Роскосмос" в четверг.
До этого пуск уже перенесли с 21 июня на 12 июля из-за проблем с аккумулятором астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", которую предстоит вывести на орбиту. Может ли нынешняя ситуация привести к новому переносу пуска, пока неясно.
Ракета космического назначения Протон-М
21 июня, 16:54
Роскосмос подтвердил причину переноса пуска ракеты "Протон-М"
"Во время финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании государственной комиссии на Байконуре, где примут окончательное решение по пуску в основное или резервное время", - говорится в релизе.
Запуск "Спектра-РГ" планируется на 12 июля в 15.31 мск. Ранее источник РИА Новости сообщил, что запуск могут перенести на 13 июля.
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