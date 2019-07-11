Пуск "Протона" с Байконура снова оказался под угрозой

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Некое "замечание" к ракете-носителю "Протон-М" выявили в ходе предстартовой подготовки, на его устранение потребовалось дополнительное время, сообщает "Роскосмос" в четверг.

До этого пуск уже перенесли с 21 июня на 12 июля из-за проблем с аккумулятором астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", которую предстоит вывести на орбиту. Может ли нынешняя ситуация привести к новому переносу пуска, пока неясно.

"Во время финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании государственной комиссии на Байконуре, где примут окончательное решение по пуску в основное или резервное время", - говорится в релизе.