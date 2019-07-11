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2019-07-11T10:56Z
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РИА Новости

Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента

Вчера, 10:56
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Китай призывает стороны инцидента в Ормузском проливе проявить сдержанность и приложить необходимые усилия для того, чтобы избежать эскалации ситуации, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Район Персидского залива играет важную роль в обеспечении международной стабильности и глобальной энергетической безопасности. Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут проявить сдержанность, предпримут необходимые действия для того, чтобы избежать эскалации и ради обеспечения мира и стабильности в этом регионе", - сказал дипломат.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
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По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), в свою очередь, также отвергли, что иранские военные корабли пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage. -0-
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