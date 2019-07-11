Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины, кандидат в депутаты от партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский назвал военный парад в День независимости Украины символом борьбы против врага и заявил, что он состоится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деньги на проведение военного парада на День независимости, который отмечают 24 августа, будут направлены военным. На премии выделят 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов).

“Это символ нашей независимости, это символ нашей борьбы против врага. Я знаю, что для большинства военных принять участие в параде и представлять вооруженные силы – это большая честь. А гражданские на параде отдают свою дань уважения тем, кто своей жизнью и здоровьем защищает наш покой и мирное небо. Это очень важное напоминание, что в стране идет война и мы не можем о ней забывать. Парад – это не про политику. И учитывая то, что происходит в политике, парад должен состояться! Я видел в соцсетях посты с призывами ко мне провести парад. Это большая честь присутствовать на нем. Парад нужен нашему государству и нашим воинам. И он будет!”, - сказал Забродский в видеообращении, которое разместил на своей странице кандидат в депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрий Бирюков.