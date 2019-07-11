«Зачем я это прочитал». Как спастись от информационного шума?

В нашем мире слишком много информации. Ежедневно интернет производит 2,5 квинтиллиона байт данных. Для понимания, насколько это огромное число: диаметр Млечного Пути составляет около одного квинтиллиона километров. Вот и наш мозг с каждым днём старается усвоить всё больше информации: новости, соцсети, разговоры, реклама, вывески на улице и в метро. Но что из этого получается? Мы страдаем от вечного инфошума, дефицита внимания и усталости.