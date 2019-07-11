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2019-07-11T11:00Z
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РИА Новости
ЯсноПонятно
Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

"Зачем я это прочитал". Как спастись от информационного шума?

Вчера, 11:00
1618
ЯсноПонятно
«Зачем я это прочитал». Как спастись от информационного шума?
Вчера, 11:00
Что вы делаете сразу, как просыпаетесь? – Машинально беру в руки смартфон и листаю ленту. Как долго вы можете работать, не отвлекаясь на соцсети? – Не больше получаса. Бывает, что чувствуете усталость и раздражение? – Сложно долго концентрироваться на важных вещах. Это всё из-за информационной перегрузки.
В нашем мире слишком много информации. Ежедневно интернет производит 2,5 квинтиллиона байт данных. Для понимания, насколько это огромное число: диаметр Млечного Пути составляет около одного квинтиллиона километров. Вот и наш мозг с каждым днём старается усвоить всё больше информации: новости, соцсети, разговоры, реклама, вывески на улице и в метро. Но что из этого получается? Мы страдаем от вечного инфошума, дефицита внимания и усталости.
Что такое медиабулимия? Как научиться фильтровать информацию? Почему мы сами стали заложниками бесконечного инфопотока?
Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Ваня и Лина. Эксперт эпизода – заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева рассказала, как за последние годы изменились новости и почему большое количество источников ещё не значит, что это не фейк.
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