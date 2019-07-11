Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости/Прайм. Ростехнадзор выявил порядка 250 нарушений требований промышленной безопасности при проверках в связи с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил глава ведомства Алексей Алешин.

"Проверки частично закончились в конце мая. На опасных производственных объектах проверенных предприятий Ростехнадзор нашел порядка 250 нарушений требований промышленной безопасности, но на то событие, которое произошло, они никак не влияют. Мы дали рекомендации провести дополнительное техническое диагностирование на узлах учета, чтобы было понимание, насколько они пострадали от попадания хлоридов в систему", - сказал он в интервью газете " Коммерсант ", отвечая на вопрос о результатах проверок в связи с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

Также, по его словам, работы могут быть продолжены, поскольку Росстандарт и Минэнерго рассматривают вопрос о дополнительной проверке всех узлов учета нефти, которых более ста.

Ростехнадзор не определял, как в систему мог попасть дихлорэтан. "Это дело следственных органов. Наше дело - следить, чтобы оборудование было в рабочем состоянии и гарантировать, что аварии произойти не может", - добавил он.