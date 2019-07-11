В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Конструкции 12-этажного жилого дома на северо-востоке Москвы после хлопка газовоздушной смеси не нарушены, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Конструкции здания не нарушены. Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуированы были девять человек.

Позднее в ведомстве уточнили, что на 11-м этаже дома произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения.