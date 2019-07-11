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2019-07-11T10:29Z
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РИА Новости

В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет

Вчера, 10:28
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Конструкции 12-этажного жилого дома на северо-востоке Москвы после хлопка газовоздушной смеси не нарушены, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Конструкции здания не нарушены. Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Ликвидация последствий хлопка бытового газа в жилом доме в Ростовской области. 12 мая 2019
12 мая, 02:21
В Ростовской области произошел хлопок газа в жилом доме
По его словам, эвакуированы были девять человек.
Позднее в ведомстве уточнили, что на 11-м этаже дома произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения.
Ранее сообщалось о проверке информации о взрыве на 11-м этаже дома номер 12 на улице Бестужевых.
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МЧСМоскваПроисшествия
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