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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Участники МАП осудили действия грузинских властей, допустивших провокацию

Вчера, 10:26
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Гаврилов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Участники Межпарламентской ассамблеи православия приняли решение осудить действия грузинских властей, допустивших провокацию радикалов во время сессии Ассамблеи, сообщил глава МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
"Участники Межпарламентской ассамблеи приняли решение осудить действия грузинских властей, допустивших провокацию радикалов во время сессии Ассамблеи", - сказал Гаврилов в четверг на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
20 июня, 13:18
Глава делегации РФ в Грузии Гаврилов заявил, что радикалы облили его водой
Он также подчеркнул, что "никаких извинений в адрес России и делегаций других стран, входящих в МАП, от Грузии так и не поступило".
Участники Ассамблеи, а это 23 страны, пришли к выводу, что в будущем мероприятия следует проводить в тех странах, которые гарантируют безопасность для всех участников. В качестве возможной страны назвалась Россия, сказал Гаврилов.
Выразив возмущение бездействием грузинских властей во время провокации против международных делегаций МАП, Гаврилов также отметил, что "Грузии, как государства, видимо уже не существует, она является игрушкой для манипуляций извне".
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10 июля, 22:50
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Он также добавил, что послы стран, входящих в Ассамблею, также находились в Тбилиси и требовали от грузинских властей принять меры безопасности по отношению к их делегатам, отмечая, что они входят и в состав Евросоюза.
"Но никаких мер принято так и не было", - отметил Гаврилов.
Депутат полагает, что провокаторы, которые под антироссийскими лозунгами и попытками дискредитировать православные ценности, главной целью преследовали совершение госпереворота. "Они стремились утопить цивилизованное развитие страны", - сказал он.
Ранее инцидент с Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
10 июля, 18:51
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Религия и мировоззрениерелигияГосдума РФЕвросоюзСергей ГавриловМоскваРоссияГрузияВ мире
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