Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков считает, что США распространяют дезинформацию и прямые подлоги по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"США не гнушаются грубым извращением действительности и прямым подлогом, распространяя повсеместно откровенную дезинформацию",- сказал Рябков, выступая на слушаниях по стратегической стабильности в Госдуме.

"В частности, Вашингтон утверждает, что РФ начала выдвигать собственные претензии лишь в ответ на американские обвинения в отношении ракеты 9М729. В реальности же история наших (РФ – ред.) озабоченностей насчитывает уже два десятка лет",- заявил высокопоставленный российский дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ уничтожить ракеты, как в 1987 году, за несколько недель, чтобы "спасти" договор РСМД. США и НАТО требуют от РФ уничтожить российскую ракету 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), считая, что она нарушает договор РСМД. Россия это отвергает.