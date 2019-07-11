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РИА Новости

Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков считает, что США распространяют дезинформацию и прямые подлоги по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"США не гнушаются грубым извращением действительности и прямым подлогом, распространяя повсеместно откровенную дезинформацию",- сказал Рябков, выступая на слушаниях по стратегической стабильности в Госдуме.
"В частности, Вашингтон утверждает, что РФ начала выдвигать собственные претензии лишь в ответ на американские обвинения в отношении ракеты 9М729. В реальности же история наших (РФ – ред.) озабоченностей насчитывает уже два десятка лет",- заявил высокопоставленный российский дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ
4 июля, 01:22
В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ уничтожить ракеты, как в 1987 году, за несколько недель, чтобы "спасти" договор РСМД. США и НАТО требуют от РФ уничтожить российскую ракету 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), считая, что она нарушает договор РСМД. Россия это отвергает.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Выход США из договора о РСМДСергей РябковРоссияСШАВ мире
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