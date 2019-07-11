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РИА Новости

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер группы "На-На" Бари Алибасов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
В заключительной части программы "На самом деле" Шепелев рассказал о беседе между помощником продюсера Сергеем Моцарем и лечащим врачом, которая состоялась в мессенджере за месяц до инцидента с отравлением. Затем скриншот вывели на экран.
Снимок экрана переписки помощника Бари Алибасова с лечащим врачом продюсера
Снимок экрана переписки помощника Бари Алибасова с лечащим врачом продюсера
Снимок экрана переписки помощника Бари Алибасова с лечащим врачом продюсера
Из него следует, что Моцарь обсуждал с медиком возможное объяснение для госпитализации Алибасова, причиной которой на самом деле стали проблемы с алкоголем.
"Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", — написал Моцарь, а врач поддержал эту версию.
По словам Шепелева, эта переписка доказывает, что отравление продюсера на самом деле было спланированной пиар-акцией.
После этого Алибасов, присутствовавший в студии, разнервничался и попросил воды, а затем предложил обсудить вопросы о госпитализации в присутствии лечащих врачей.
В начале июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, но затем пошел на поправку, и 17 июня его выписали.
Позже некоторые СМИ написали, что отравление было инсценировкой. Алибасов эти обвинения отрицает.
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2 июля, 11:20
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Шоу-бизнесОбщество
Популярные комментарии
Задолбал уже этот древний фрик. Пусть тихо сидит на пенсии, его время давно ушло.
11 июля, 12:11
ОРОлег Ригорь
192212005
Кому-то вообще это интересно?
11 июля, 10:33
MMorris812
188103204
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