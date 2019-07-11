Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

В заключительной части программы "На самом деле" Шепелев рассказал о беседе между помощником продюсера Сергеем Моцарем и лечащим врачом, которая состоялась в мессенджере за месяц до инцидента с отравлением. Затем скриншот вывели на экран.

Снимок экрана переписки помощника Бари Алибасова с лечащим врачом продюсера Снимок экрана переписки помощника Бари Алибасова с лечащим врачом продюсера

Из него следует, что Моцарь обсуждал с медиком возможное объяснение для госпитализации Алибасова, причиной которой на самом деле стали проблемы с алкоголем.

"Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", — написал Моцарь, а врач поддержал эту версию.

По словам Шепелева, эта переписка доказывает, что отравление продюсера на самом деле было спланированной пиар-акцией.

После этого Алибасов, присутствовавший в студии, разнервничался и попросил воды, а затем предложил обсудить вопросы о госпитализации в присутствии лечащих врачей.

В начале июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, но затем пошел на поправку, и 17 июня его выписали.