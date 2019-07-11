Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности

"При нынешнем уровне военных потенциалов крайне опасно провоцировать эскалацию межгосударственной безопасности и гонку вооружений... К сожалению, в последние годы мы сталкиваемся с тем, что США не желают себя связывать какими-либо ограничениями в стратегической сфере. Судя по их действиям, они стремятся иметь возможность беспрепятственно проецировать и использовать силу и угрозу силы в любом регионе мира", - заявил дипломат.