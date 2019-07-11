В московской многоэтажке произошел хлопок газа

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Москве на предпоследнем этаже 12-этажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Бестужевых. Рядом с местом ЧП находится пожарная часть.

Как рассказал РИА Новости глава управы района Отрадное Владимир Литовский, взрыв случился при замене полотенцесушителя.

"Пришли, начали менять, не сработал обратный клапан на баллоне, баллон кислородный взорвался, произошел пожар", - пояснил он.