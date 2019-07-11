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РИА Новости

В московской многоэтажке произошел хлопок газа

Вчера, 10:11
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Москве на предпоследнем этаже 12-этажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Бестужевых. Рядом с местом ЧП находится пожарная часть.
Как рассказал РИА Новости глава управы района Отрадное Владимир Литовский, взрыв случился при замене полотенцесушителя.
"Пришли, начали менять, не сработал обратный клапан на баллоне, баллон кислородный взорвался, произошел пожар", - пояснил он.
Здание не повреждено, жертв нет, помещению потребуется небольшой ремонт.
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