СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны" в связи с обстрелом съемочной группы телеканала "Звезда" в Донецкой народной республике, сообщает ведомство.

Правоохранители проверят версию о том, что в журналистов целились намеренно.

Еще три уголовных дела завели после обстрелов мирных жителей с 28 июня по 6 июля у Донецка и Горловки, в результате которых было ранено четыре человека.

Седьмого июля в районе поселка Коминтерново в ДНР сотрудники канала "Звезда" попали под минометный удар ВСУ. Журналисты успели укрыться в безопасном месте, никто не пострадал.