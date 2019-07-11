В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Идея переименовать русский язык в "российский" и южно-российский, а Россию - в "Московию" демонстрирует невежество ее автора, хотя двойка по истории в сегодняшней Украине обеспечивает карьерный рост, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник украинского президента Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в "российский", а Россию - в "Московию".

"Украина у себя может переименовывать что хочет, только автор этих слов демонстрирует невежество в истории Украины, пытаясь разделить русский язык на южно-русский и российский. Впрочем, в сегодняшней Украине двойка по истории - это, скорее, предмет гордости и трамплин политической карьеры", - сказал Бальбек.

Он также отметил, что русскоязычное население Украины уже несколько лет подвергается репрессиям, оскорблениям и демонстративным унижениям.