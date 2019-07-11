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РИА Новости

В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык

Вчера, 10:08
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Идея переименовать русский язык в "российский" и южно-российский, а Россию - в "Московию" демонстрирует невежество ее автора, хотя двойка по истории в сегодняшней Украине обеспечивает карьерный рост, сказал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник украинского президента Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в "российский", а Россию - в "Московию".
"Украина у себя может переименовывать что хочет, только автор этих слов демонстрирует невежество в истории Украины, пытаясь разделить русский язык на южно-русский и российский. Впрочем, в сегодняшней Украине двойка по истории - это, скорее, предмет гордости и трамплин политической карьеры", - сказал Бальбек.
Он также отметил, что русскоязычное население Украины уже несколько лет подвергается репрессиям, оскорблениям и демонстративным унижениям.
"В общем, на Украине, надеюсь, уже многие поняли - что бы ни обещали кандидаты, после вступления в президентскую должность у них происходит короткое замыкание на почве русофобии", - добавил депутат.
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