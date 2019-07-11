Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя перспективы новой встречи с замгоссекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, заявил, что конкретных дат нет, но есть понимание, что это не одноразовое мероприятие.
"Конкретных дат нет, но есть понимание, что это не одноразовое мероприятие. Я думаю, не сразу, должно пройти время. Есть другие форматы, которые будут в ближайшее время активированы, в частности, межведомственный формат по стратегической стабильности на следующей неделе в Женеве. Хейл - это более политические консультации, через какое-то время будем возобновлять", - сказал он журналистам.
10 июля, 18:08Рябков дал оценку встрече с Хейлом