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РИА Новости

Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом

Вчера, 10:04
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя перспективы новой встречи с замгоссекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, заявил, что конкретных дат нет, но есть понимание, что это не одноразовое мероприятие.
"Конкретных дат нет, но есть понимание, что это не одноразовое мероприятие. Я думаю, не сразу, должно пройти время. Есть другие форматы, которые будут в ближайшее время активированы, в частности, межведомственный формат по стратегической стабильности на следующей неделе в Женеве. Хейл - это более политические консультации, через какое-то время будем возобновлять", - сказал он журналистам.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
10 июля, 18:08
Рябков дал оценку встрече с Хейлом
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