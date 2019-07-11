Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом

"Конкретных дат нет, но есть понимание, что это не одноразовое мероприятие. Я думаю, не сразу, должно пройти время. Есть другие форматы, которые будут в ближайшее время активированы, в частности, межведомственный формат по стратегической стабильности на следующей неделе в Женеве. Хейл - это более политические консультации, через какое-то время будем возобновлять", - сказал он журналистам.