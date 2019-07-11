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РИА Новости

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Вчера, 10:03
63303
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как пользоваться смартфонами и другими устройствами с литий-йонными аккумуляторами, чтобы избежать их возгорания.
Отмечается, что такой тип батарей в целом считается надежным, однако нередки случаи неполадок. Например, из-за резкого перепада температур аккумулятор может "надуться" газом, перегреться, что повлечет за собой взрыв. Не исключен и производственный брак, который может нанести вред здоровью пользователя, вплоть до летального исхода.
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Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют пользоваться фирменными зарядными устройствами либо заряжать гаджеты блоками, сертифицированными производителями смартфонов. Телефоны и ноутбуки не следует оставлять на солнце или под подушкой — в противном случае они могут перегреться.
Эксперты также не рекомендуют запускать во время зарядки энергоемкие игры и "тяжелые" процессы, иначе устройства могут получить двойной перегрев.
Кроме того, смартфон может взорваться от падения, поэтому им лучше не пользоваться при активных занятиях спортом.
Если же аккумулятор устройства уже вздулся, лучше его выкинуть, поскольку там происходят потенциально опасные химические реакции, отмечают эксперты. В случае возгорания батарей следует выдернуть зарядку из розетки, не прикасаясь к гаджету, затем перекрыть к нему доступ — например, бросить в воду либо накрыть плохо горящей тканью.
Если реакция уже началась, единственное, что остается пользователю, — бросить гаджет в место, где ущерб от взрыва будет минимальным.
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320602761356
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РоскачествоТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Литиевый аккумулятор в воду?!
11 июля, 11:13
Pavel Malakhov
8110000
Не ну чего нормальные советы, купите смарт за 30 косарей и положите его в тумбочку.
11 июля, 10:24
Случайный Прохожий
641003
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