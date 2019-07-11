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РИА Новости

В "китовой тюрьме" началась погрузка второй партии косаток для выпуска

Вчера, 10:03
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя. 11 июля 2019
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя. 11 июля 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя. 11 июля 2019
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Специалисты начали погрузку второй партии косаток из "китовой тюрьмы" на машины, с помощью которых их отправят к Охотскому морю для выпуска, передает корреспондент РИА Новости.
Первую партию животных из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Сообщалось, что косатки направились к Шантарским островам – туда, где их отловили. Вторую партию из трех косаток планируется отправить к Охотскому морю 11 июля.
В четверг подготовили три машины с контейнерами с морской водой. Одну косатку с помощью крана и специального гамака уже погрузили в фуру, и она отъехала от вольера. Ее место занимает другая машина.
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Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
4 июля, 18:45
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" будут под наблюдением ученых полгода
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Охотское мореДальний ВостокОбщество
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