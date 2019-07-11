Корабли ВМФ получили системы связи с искусственным интеллектом

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал интегрированный комплекс связи на базе новой системы управления с искусственным интеллектом, который уже применяется на кораблях Военно-морского флота, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
Разработку холдинг представил в рамках Международного военно-морского салона, который проходит с 10 по 14 июля в Санкт-Петербурге.
"Интегрированный комплекс связи востребован у госзаказчика, и в ближайшие десятилетия он станет основой систем связи ВМФ. На сегодняшний день им уже оснащен ряд кораблей различных проектов, а также заключены контракты на будущие поставки", – сказал гендиректор Омского НИИ приборостроения (разработчик комплекса, входит в "Росэлектронику") Владимир Березовский.
По его словам, комплекс включает новейшие средства связи, которые обеспечивают внедрение технологий программно-определяемого радио в систему связи ВМФ. "Такая технология позволяет добавлять новые функции и расширять возможности оборудования без вмешательств в конструкцию, а только за счет обновления программного обеспечения", - пояснил он.
Система управления самостоятельно составляет расписание работы комплекса связи, проверяет доступность каналов связи и настраивает аппаратуру для работы в требуемой радиосети, а также обеспечивает переход на использование другого рода связи в случае необходимости. Часть решений по организации процессов передачи информации, которые раньше были на человеке, система управления принимает автоматически. Помехозащищенность решения обеспечивается за счет псевдослучайной перестройки рабочей частоты.
Интегрированный комплекс связи предназначен для обеспечения радиосвязи между надводными кораблями ВМФ любого ранга и внешними корреспондентами – узлами связи командных пунктов, надводных кораблей, подводных лодок, летательных аппаратов. Комплекс обеспечивает сопряжение и совместную работу с корабельными системами, а также предоставляет инфокоммуникационные услуги, включая видеоконференцсвязь и передачу данных, посредством подсистем широкополосной и спутниковой связи. В состав комплекса входят радиопередающее, антенно-согласующее, одноканальное радиоприемное устройства, радиостанции, Ethernet-коммутатор, антенные коммутаторы и источник бесперебойного питания.
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