Корабли ВМФ получили системы связи с искусственным интеллектом

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал интегрированный комплекс связи на базе новой системы управления с искусственным интеллектом, который уже применяется на кораблях Военно-морского флота, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Разработку холдинг представил в рамках Международного военно-морского салона, который проходит с 10 по 14 июля в Санкт-Петербурге.

"Интегрированный комплекс связи востребован у госзаказчика, и в ближайшие десятилетия он станет основой систем связи ВМФ. На сегодняшний день им уже оснащен ряд кораблей различных проектов, а также заключены контракты на будущие поставки", – сказал гендиректор Омского НИИ приборостроения (разработчик комплекса, входит в "Росэлектронику") Владимир Березовский.

По его словам, комплекс включает новейшие средства связи, которые обеспечивают внедрение технологий программно-определяемого радио в систему связи ВМФ. "Такая технология позволяет добавлять новые функции и расширять возможности оборудования без вмешательств в конструкцию, а только за счет обновления программного обеспечения", - пояснил он.

Система управления самостоятельно составляет расписание работы комплекса связи, проверяет доступность каналов связи и настраивает аппаратуру для работы в требуемой радиосети, а также обеспечивает переход на использование другого рода связи в случае необходимости. Часть решений по организации процессов передачи информации, которые раньше были на человеке, система управления принимает автоматически. Помехозащищенность решения обеспечивается за счет псевдослучайной перестройки рабочей частоты.