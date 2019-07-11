Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T09:59Z
https://ria.ru/20190711/1556409602.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Ростове-на-Дону троллейбус столкнулся с тремя автомобилями

Вчера, 09:59
396
ВОЛГОГРАД, 11 июл – РИА Новости. Троллейбус столкнулся с тремя автомобилями в Ростове-на-Дону, в результате ДТП пострадал водитель одной из легковушек, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
"Сегодня в 07.40 в районе дома 126 на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону водитель троллейбуса (маршрут №5), по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию для движения и допустил столкновение с тремя автомобилями: Kia, RAV4, Hyundai", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи
10 июля, 06:48
Пять человек госпитализированы после ДТП с двумя автобусами в Улан-Удэ
По информации полиции, в результате ДТП пострадал водитель Kia. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в троллейбусе находилось десять пассажиров, по предварительным данным, в больницу из них пока никто не обращался.
010101
Обсудить 0
Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
РИА
Новости
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах. Съемка очевидцев
Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
Японский зонд передал первые кадры после второй посадки на астероид
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Аромат духов
Американские ученые раскрыли один из главных секретов секса
Нашивки на военную форму для призывников
В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В Петербурге представили новейший ракетный береговой комплекс "Рубеж-МЭ"
03:15Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет
03:12Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
Лента новостейМолния