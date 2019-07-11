В Ростове-на-Дону троллейбус столкнулся с тремя автомобилями

ВОЛГОГРАД, 11 июл – РИА Новости. Троллейбус столкнулся с тремя автомобилями в Ростове-на-Дону, в результате ДТП пострадал водитель одной из легковушек, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

"Сегодня в 07.40 в районе дома 126 на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону водитель троллейбуса (маршрут №5), по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию для движения и допустил столкновение с тремя автомобилями: Kia, RAV4, Hyundai", - говорится в сообщении.