Глава Евросовета назвал распад СССР "счастливым событием"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск считает, что распад СССР не только не был самой крупной геополитической катастрофой XX века, но, напротив, оказался счастливым событием.
"Сегодня, находясь в Грузии, я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских", — написал он в твиттере.
О том, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой, говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2005 году. Двенадцать лет спустя в интервью режиссеру Оливеру Стоуну он пояснил, что после развала СССР 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война, была полностью разрушена система социальной защиты, остановлены целые отрасли экономики, фактически развалена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия, а миллионы людей очутились за чертой бедности.
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Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев заявил о сложении полномочий. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины. В нем заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года власти провели референдум, на котором 76,4 процента проголосовавших высказались за сохранение СССР. По итогам референдума разработали проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа, известной как Августовский путч.