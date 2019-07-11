Глава Евросовета назвал распад СССР "счастливым событием"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск считает, что распад СССР не только не был самой крупной геополитической катастрофой XX века, но, напротив, оказался счастливым событием.

"Сегодня, находясь в Грузии, я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских", — написал он в твиттере.

О том, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой, говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2005 году. Двенадцать лет спустя в интервью режиссеру Оливеру Стоуну он пояснил, что после развала СССР 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война, была полностью разрушена система социальной защиты, остановлены целые отрасли экономики, фактически развалена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия, а миллионы людей очутились за чертой бедности.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев заявил о сложении полномочий. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины. В нем заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.