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2019-07-11T09:49Z
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РИА Новости

Российские истребители провели учения над акваторией Японского моря

Вчера, 09:49
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Дальней авиации провели учения над акваторией Японского моря, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Для практических действий самолёты были перебазированы из мест постоянной дислокации на оперативные аэродромы в Приморье. В ходе учений пара ракетоносцев ТУ-22М3 имитировала нанесение тактического удара крылатыми ракетами Х-22 по группировке надводных кораблей условного противника и выполнила постановку пассивных помех", - говорится в сообщении.
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Два истребителя МиГ-31БМ ТОФ подняты с аэродрома в окрестностях Владивостока и успешно перехватили бомбардировщики. На цели их наводили с использованием технических возможностей самолёта ДРЛО А-50.
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Японское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
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