Российские истребители провели учения над акваторией Японского моря

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Дальней авиации провели учения над акваторией Японского моря, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Для практических действий самолёты были перебазированы из мест постоянной дислокации на оперативные аэродромы в Приморье. В ходе учений пара ракетоносцев ТУ-22М3 имитировала нанесение тактического удара крылатыми ракетами Х-22 по группировке надводных кораблей условного противника и выполнила постановку пассивных помех", - говорится в сообщении.