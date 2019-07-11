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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Российская военная техника будет участвовать в учениях в Венесуэле 24 июля

Вчера, 09:43
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская военная техника будет участвовать в учениях в Венесуэле 24 июля, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.
"По большому счету, вооружение и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают Боливарианские вооруженные силы, это техника российского производства. Поэтому по-другому это просто не может осуществляться. Я не знаю, есть ли какие-то виды вооружений, которые они закупали в других странах, но в значительной мере армия оснащена нашим оружием, поэтому это тоже будет использоваться", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, будет ли использоваться российская техника на учениях 24 июля.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФСергей РябковРоссияВенесуэлаВ мире
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