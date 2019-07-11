Российская военная техника будет участвовать в учениях в Венесуэле 24 июля

"По большому счету, вооружение и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают Боливарианские вооруженные силы, это техника российского производства. Поэтому по-другому это просто не может осуществляться. Я не знаю, есть ли какие-то виды вооружений, которые они закупали в других странах, но в значительной мере армия оснащена нашим оружием, поэтому это тоже будет использоваться", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, будет ли использоваться российская техника на учениях 24 июля.