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РИА Новости

На врио министра экологии Чувашии завели дело о превышении полномочий

Вчера, 09:40
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Согласно данным СК и сайта чувашского кабмина, врио министра природных ресурсов и экологии сейчас является Александр Ефремов.
По версии следствия, с декабря 2016 по март 2017 года подозреваемый обеспечил предоставление коммерческой организации лесного участка, когда являлся заместителем министра природных ресурсов и экологии Чувашии, а также председателем экспертной комиссии по госэкспертизе проекта освжоения лесов. Отмечается, что участок относился к защитным, ценным и противоэрозионным лесам.
Как отмечает следствие, участок требовался для добычи строительного песка карьерным способом и заготовки древесины путем сплошной рубки, хотя использование участков этой категории для таких целей прямо запрещено законом. В итоге до марта 2018 года на участке вырубили лесные насаждения на площади более 3,6 гектара, государству был причинен значительный материальный ущерб - более 22 миллионов рублей, указывает СК.
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"В отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверяется информация об иных противоправных действиях подозреваемого, которым в ходе следствия будет дана соответствующая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет РФЧувашияПроисшествия
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