КСИР отрицает, что иранские корабли мешали проходу британского судна

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) отрицают, что иранские суда пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage, пишет агентство В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) отрицают, что иранские суда пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage, пишет агентство Fars со ссылкой на заявление управления по связи с общественностью пятого района ВМС при КСИР.

"Патрули ВМС КСИР продолжают свои обязанности в обычном режиме и с точностью выполняют возложенные на них функции. За прошедшие 24 часа они не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями, в том числе британскими", - говорится в документе.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.