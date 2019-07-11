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РИА Новости

МИД России встревожен ситуацией в Ормузском проливе

Вчера, 09:32
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва встревожена недавними событиями в Ормузском проливе, риски конфронтации в регионе усилились, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ситуация очень тревожная, и мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие (ситуации) все сложнее", - сказал Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать последний инцидент в Ормузском проливе.
Иранские военные в Ормузском проливе
Вчера, 09:17
Лондон заявил, что иранские корабли мешали судну пройти в Ормузском проливе
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.
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Сергей РябковМИД РФРоссияВ мире
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