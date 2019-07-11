МИД России встревожен ситуацией в Ормузском проливе

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва встревожена недавними событиями в Ормузском проливе, риски конфронтации в регионе усилились, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ситуация очень тревожная, и мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие (ситуации) все сложнее", - сказал Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать последний инцидент в Ормузском проливе.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.