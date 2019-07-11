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РИА Новости

В России начали разработку оборудования для сетей 5G

Вчера, 09:31
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© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
© РИА Новости / Максим Туманов
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Концерн "Созвездие" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") начал разработку отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G, рассказал РИА Новости генеральный директор концерна Алексей Бочаров.

"Мы обладаем конкурентоспособными решениями 4G LTE и ведем разработку решений 5G. Речь идет об отечественных решениях, которые будут соответствовать международным стандартам 3GPP и будут совместимы с решениями других вендоров. Концерн не просто производит современное оборудование для операторов сотовой связи, но и планирует оказывать техническую поддержку на всех этапах жизненного цикла, включая модернизацию", — сказал он.

В ближайшее время концерн намерен представить комплексные решения с применением технологии машинного зрения и искусственного интеллекта, а также средства подавления GSM-сигналов и решения для противодействия беспилотникам.
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"Особое внимание мы уделяем формирующемуся рынку интернета вещей. Ведем разработку комплексных IoT-решений для городского хозяйства, транспорта, промышленности и энергетики", — заключил Бочаров.

Развитие 5G в России

Накануне "Ростех" и "Ростелеком" подписали с правительством трехстороннее соглашение по развитию 5G. Компаниям предстоит подготовить дорожную карту, которая будет включать, в частности, целевые показатели производства и продаж на внутреннем и внешних рынках, детализированный перечень мероприятий до 2024 года, сроки реализации и ожидаемые результаты, а также необходимое финансовое обеспечение.
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"Ростех" займется разработкой разделов, которые касаются развития отечественных технологий и оборудования, их продвижения, а также обеспечения лидерства на глобальных технологических рынках. "Ростелеком" должен разработать разделы, касающиеся развертывания инфраструктуры для сетей 5G, а также формирования рынка и стимулирования спроса на сервисы и услуги на их базе.
Кроме того, обе компании займутся вопросами обеспечения сетей пятого поколения частотами, определят функциональные и технические требования к оборудованию и программному обеспечению, оценят объем необходимого отечественного оборудования.
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