В интернате под Хабаровском после вспышки инфекции организовали стационар

ХАБАРОВСК, 11 июл — РИА Новости. Инфекционный стационар организован на базе Эльбанского психоневрологического интерната под Хабаровском, где кишечной инфекцией заболели около 200 пациентов, сообщила журналистам министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.

Ранее сообщалось, что вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната в среду. Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм на пищеблоке, а также взял пробы продуктов и воды. Прокуратура начала проверку. СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Первые симптомы – повышенная температура, поэтому первое мнение было, что это ОРВИ. Когда ввели почасовое наблюдение, выявили и другие симптомы. Когда заболевание приобрело массовый характер, все контрольные органы были проинформированы, в том числе Минздрав. На базе учреждения был организован инфекционный стационар, и все пациенты получают адекватное лечение", - рассказала Петухова.

Она отметила, что для ухода за пациентами дополнительно привлечены в ночную смену 20 человек. Персонал интерната – 250 человек.

По ее словам, Минсоцзащиты проведет служебное расследование инцидента. "Виновные будут привлечены к ответственности", - заявила министр.