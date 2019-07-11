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2019-07-11T09:22Z
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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в 23 нарушениях перемирия за сутки

Вчера, 09:22
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские силовики более 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР заявляли о 22 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР около 170 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 248 единиц ", - добавили в ведомстве.
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