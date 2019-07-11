В ДНР обвинили ВСУ в 23 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские силовики более 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в ДНР заявляли о 22 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР около 170 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.