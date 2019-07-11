В подтопленных районах под Иркутском за сутки госпитализировали 37 человек

ИРКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Еще 37 человек госпитализированы за сутки в зоне наводнения в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Ранее региональное управление МЧС информировало о 486 госпитализированных в зоне паводка по данным на вечер вторника.

"На утро среды общее число обратившихся за медпомощью в зоне паводка составляло 3 тысячи 465 человек. Спустя сутки – 3 тысячи 989 человек. То есть количество обратившихся к медикам жителей составило 524 человека, из них 37 госпитализированы", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что медработники провели почти 25 тысяч дворовых обходов с участием 72 бригад врачей. Люди обращаются за медпомощью в основном в связи с простудными заболеваниями и бытовыми травмами.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка в зоне наводнения остается стабильной. Общий уровень заболеваемости не превышен, вспышек инфекционных заболеваний не зарегистрировано.