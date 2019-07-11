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РИА Новости

В подтопленных районах под Иркутском за сутки госпитализировали 37 человек

Вчера, 09:21
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© РИА Новости / Кирилл ШипицинРазрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
ИРКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Еще 37 человек госпитализированы за сутки в зоне наводнения в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Ранее региональное управление МЧС информировало о 486 госпитализированных в зоне паводка по данным на вечер вторника.
"На утро среды общее число обратившихся за медпомощью в зоне паводка составляло 3 тысячи 465 человек. Спустя сутки – 3 тысячи 989 человек. То есть количество обратившихся к медикам жителей составило 524 человека, из них 37 госпитализированы", - заявил собеседник агентства.
Он отметил, что медработники провели почти 25 тысяч дворовых обходов с участием 72 бригад врачей. Люди обращаются за медпомощью в основном в связи с простудными заболеваниями и бытовыми травмами.
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка в зоне наводнения остается стабильной. Общий уровень заболеваемости не превышен, вспышек инфекционных заболеваний не зарегистрировано.
По уточненным данным МЧС, от паводка пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области. Ранее сообщалось о 110 подтопленных территориях. После обследования три поселка исключили из зоны подтопления, так как жилые дома от паводка в них не пострадали. По данным на утро четверга подтопленным остается один населенный пункт - город Тулун, в котором затоплено 149 домов. По последним данным, во время наводнения погибли 25 человек, 11 пропали без вести.
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