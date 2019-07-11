В ДНР заявили о гибели женщины в результате обстрела Горловки силовиками

"Получила ранение женщина, 1949 года рождения. От полученных ран она скончалась", - сказал Приходько.

В пресс-службе МЧС ДНР также сообщили, что из-за обстрела Горловки поврежден газопровод высокого давления, около 500 абонентов остались без газа. "Никитовский район, поселок шахты Глубокая – в результате артиллерийского обстрела поврежден газопровод высокого давления диаметром 530 миллиметров. Без газоснабжения остались 464 абонента", - говорится в сообщении пресс- службы МЧС ДНР.