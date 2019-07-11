Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T09:21Z
https://ria.ru/20190711/1556408532.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР заявили о гибели женщины в результате обстрела Горловки силовиками

Вчера, 09:21
439
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, в результате обстрела погибла женщина, заявил журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
"Получила ранение женщина, 1949 года рождения. От полученных ран она скончалась", - сказал Приходько.
В пресс-службе МЧС ДНР также сообщили, что из-за обстрела Горловки поврежден газопровод высокого давления, около 500 абонентов остались без газа. "Никитовский район, поселок шахты Глубокая – в результате артиллерийского обстрела поврежден газопровод высокого давления диаметром 530 миллиметров. Без газоснабжения остались 464 абонента", - говорится в сообщении пресс- службы МЧС ДНР.
По данным ведомства, сотрудники предприятия "Донбассгаз" перекрыли задвижку на участке газопровода. Ремонтные работы запланированы на четверг.
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
10 июля, 19:53
В ДНР ответили на обвинения в обстреле грузовика с силовиками
2003135
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
В ДНР обвинили ВСУ в 23 нарушениях перемирия за сутки
РИА
Новости
ВСУ выпустили 116 мин по районам десяти населенных пунктов, заявили в ДНР
В ДНР рассказали о повреждениях энергетических объектов из-за обстрелов
В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
Лента
новостей
В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
Красный Крест направил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала во время конференции Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития
Посол Финляндии заявил, что вопрос вступления страны в НАТО не обсуждается
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Москва не приемлет претензии США по ДРСМД, заявили в МИД
В Иране военные ликвидировали группу из пяти террористов
Произведенная в Грузии бутылка с алкогольной продукцией, содержащая изображение карты Грузинской ССР
Цхинвал возмутило изображение на алкоголе из Грузии карты Грузинской ССР
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пообещала ответные меры на недопуск RT и Sputnik на форум по СМИ
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США и эмир Катара обсудили напряженность в Персидском заливе
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Трамп заявил, что Китай подводит США, не закупая сельхозпродукцию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02В Мытищах полностью потушили пожар на ТЭЦ
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
Лента новостейМолния