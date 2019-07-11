Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предлагает усовершенствовать действующий механизм взывания так называемого налога на роскошь, говорится в сообщении аудиторов по итогам проверки администрирования имущественных налогов за 2016 и 2017 годы.

"Вызывает вопросы начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом. Он действует для автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей. Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг на своем официальном сайте. В нем не оказалось таких представителей премиального класса как TeslaMotors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron GrandSport", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Контрольное ведомство также отмечает, что для некоторых "списочных" машин повышающий коэффициент транспортного налога не применяется в первый год выпуска.

"Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов", - цитирует ведомство аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина.

По действующему законодательству владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в пять-десять миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.