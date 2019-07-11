БИШКЕК, 11 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев второй раз не явился на допрос в МВД, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Слесарев.

"Атамбаев отказался идти на допрос по повестке, которую ему доставили вчера", - заявил Слесарев.

В среду Атамбаева второй раз вызвали на допрос в главное следственное управление МВД для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

"Таких повесток еще будет много, но Алмазбек Шаршенович в МВД не пойдет. У него иммунитет и госохрана. Если его попытаются принудительно привести на допрос, это будет нарушением закона", - сказал адвокат.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.