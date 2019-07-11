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РИА Новости

Атамбаев второй раз не явился на допрос

Вчера, 09:12
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 11 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев второй раз не явился на допрос в МВД, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Слесарев.
"Атамбаев отказался идти на допрос по повестке, которую ему доставили вчера", - заявил Слесарев.
В среду Атамбаева второй раз вызвали на допрос в главное следственное управление МВД для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
"Таких повесток еще будет много, но Алмазбек Шаршенович в МВД не пойдет. У него иммунитет и госохрана. Если его попытаются принудительно привести на допрос, это будет нарушением закона", - сказал адвокат.
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Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента. Он также подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". При этом Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться, если его попытаются задержать.
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Алмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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