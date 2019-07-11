Женщины чаще мужчин берут кредит в магазинах, показал опрос

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Женщины чаще мужчин берут кредит в магазинах: на них приходится почти 60% от всех таких кредитов в 2018 году в РФ, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Банк проанализировал статистику своих POS-кредитов за 2018 год. Такими кредитами называются займы, выдаваемые непосредственно в торговых точках (от английского point of sale). По данным рейтинга аналитической компании Frank RG, "Русский стандарт" на 1 января входил в топ-10 банков в этом сегменте с долей рынка 4,9% и портфелем 13,2 миллиарда рублей.

"В 2018 году на женщин пришлось 59% всех выданных банком POS-кредитов. … Сильный пол экономнее в таком кредитовании – средняя сумма "мужского" POS-кредита на 0,2% ниже "женского", - говорится в тексте исследования. При этом аналитики банка отмечают, что интерес у мужчин к кредитам в магазинах растет: в прошлом году он вырос на 3 процентных пункта - до 41%.

Люди с возрастом от 25 до 35 лет, по данным банка, взяли больше всего кредитов на товары в магазинах в прошлом году, а меньше всего - люди 45-55 лет. Топ-5 товаров из общего числа кредитов возглавили смартфоны, планшеты и другие гаджеты, которые банк относит к категории "телеком".

"Молодежь традиционно активнее берет подобную технику, внимательно отслеживая выход всех новинок. У этой категории товаров высокая скорость обновления модельного ряда и более короткий срок эксплуатации, чем, к примеру, у бытовой техники или мебели. Именно этим фактом и объясняется их лидерство", - поясняет банк.