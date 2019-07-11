Пуск "Протона" с телескопом "Спектр-РГ" могут перенести, сообщил источник

Космический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур в лаборатории НПО имени Лавочкина

БАЙКОНУР/МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пуск ракеты "Протон-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ" могут перенести с пятницы на резервную дату - 13 июля, это будет уже второй перенос запуска, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

"Пуск "Протона-М" планируется перенести на субботу, сейчас ведётся оформление документов к утверждению госкомиссией", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал другой источник, перенос не связан с ракетой "Протон-М" или с космической обсерваторией, а вызван работой одного из наземных измерительных пунктов, который следит за полетом носителя.

В материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорится, что в случае переноса на резервный день пуск состоится в 15.31 мск.

В Роскосмосе РИА Новости сообщили, что пока о переносе пуска речи не идёт. "Проводятся дополнительные испытательные работы с целью проверки систем и агрегатов. О переносе как таковом мы не говорим", - сказали в госкорпорации.

Ранее Роскосмос сообщил, что запуск "Спектра-РГ" перенесен с 21 июня на 12 июля из-за того, что на завершающем этапе подготовки к старту обсерватории было выявлено отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока.

Это должен быть второй пуск "Протона-М" в 2019 году.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.