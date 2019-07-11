Пуск "Протона" с телескопом "Спектр-РГ" могут перенести, сообщил источник

БАЙКОНУР/МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пуск ракеты "Протон-М" с космическим телескопом "Спектр-РГ" могут перенести с пятницы на резервную дату - 13 июля, это будет уже второй перенос запуска, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.
"Пуск "Протона-М" планируется перенести на субботу, сейчас ведётся оформление документов к утверждению госкомиссией", - сказал собеседник агентства.
Как рассказал другой источник, перенос не связан с ракетой "Протон-М" или с космической обсерваторией, а вызван работой одного из наземных измерительных пунктов, который следит за полетом носителя.
В материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорится, что в случае переноса на резервный день пуск состоится в 15.31 мск.
В Роскосмосе РИА Новости сообщили, что пока о переносе пуска речи не идёт. "Проводятся дополнительные испытательные работы с целью проверки систем и агрегатов. О переносе как таковом мы не говорим", - сказали в госкорпорации.
Ранее Роскосмос сообщил, что запуск "Спектра-РГ" перенесен с 21 июня на 12 июля из-за того, что на завершающем этапе подготовки к старту обсерватории было выявлено отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока.
Это должен быть второй пуск "Протона-М" в 2019 году.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове. Главная миссия "Спектра-РГ" - исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.