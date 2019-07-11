Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1. с бортовым номером ZJ692 второй раз за два дня пролетел вдоль Черноморского побережья России.
Как сообщается на портале Plane Radar, радиоразведчик завершил миссию в 07:10 (мск) и вернулся на базу.
07:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 11 июля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, бортовой номер #ZJ692 , #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, позывной #RRR7309, совершает разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺.#RAF pic.twitter.com/74vR0xDwlD
Девятого июля еще один британский самолет-разведчик зафиксировали в районе Новороссийска.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты все чаще появляются у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы Минобороны.