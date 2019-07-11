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2019-07-11T08:58Z
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РИА Новости

Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

Вчера, 08:58
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© Фото : MoD / Crown copyright 2017Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1
Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1
© Фото : MoD / Crown copyright 2017
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1. с бортовым номером ZJ692 второй раз за два дня пролетел вдоль Черноморского побережья России.
Как сообщается на портале Plane Radar, радиоразведчик завершил миссию в 07:10 (мск) и вернулся на базу.
Девятого июля еще один британский самолет-разведчик зафиксировали в районе Новороссийска.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты все чаще появляются у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы Минобороны.
Патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon
5 июля, 12:07
Вот, новый перехват: американский Poseidon отогнали от территории РоссииАктивность у российских границ возрастает. Многие хотят выведать ее военные секреты. Некоторые уж точно. Но, как говорят по старинке, наши рубежи на замке.
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Черное мореБезопасность
Популярные комментарии
Разведывают, узнают... а мы почему не летаем у их берегов ? ответ прост - нам это не надо, все цели у нас давно обозначены на их континенте, а те которые ближе, сами подплывают, их и искать не надо
11 июля, 09:18
Витя Сирнова
1851001
Да сбить его. как назойлевую муху
11 июля, 09:39
rria_novosti.login
10100110
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