Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T08:50Z
https://ria.ru/20190711/1556407723.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155634/34/1556343417_0:50:3068:1776_1036x0_80_0_0_1decaf444cb0b23f1dfbd4be69c67570.jpg
РИА Новости

Профсоюз ДВЗ "Звезда" обратился к Шойгу из-за сокращения оборонзаказа

Вчера, 08:50
904
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкТяжелый достроечный стапель Дальневосточного завода "Звезда" в городском округе Большой Камень в Приморском крае
Тяжелый достроечный стапель Дальневосточного завода Звезда в городском округе Большой Камень в Приморском крае
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Профсоюз Дальневосточного завода "Звезда" направил министру обороны РФ Сергею Шойгу письмо с просьбой помочь в ситуации с сокращением оборонзаказа, сообщила РИА Новости представитель профсоюза Ольга Скрипко.
Ранее в пресс-службе ДВЗ "Звезда" в Большом Камне РИА Новости сообщили, что часть сотрудников с августа будет переведена на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа. Представитель заводского профсоюза заявил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений" и принято решение обратиться к депутату от региона Виктору Пинскому и Шойгу. Пинский назвал проблему серьезной и сказал, что готовит запрос в Минобороны.
Президент России Владимир Путин
3 июля, 16:21
Путин усилил ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа
По словам Скрипко, обращение к Шойгу отправлено в четверг. "На сегодняшний день отсутствует портфель работ по государственному оборонному заказу, с 1 августа завод переходит на сокращенную рабочую неделю. Отсутствие работы приведет к потере квалифицированных кадров. Сергей Кужугетович, только вы можете определить, нужен наш завод в том статусе, который у него есть, или нет", - говорится в тексте обращения, который имеется в распоряжении РИА Новости.
ДВЗ "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.
На базе ДВЗ консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России создается судостроительный комплекс "Звезда". Часть объектов уже введены в эксплуатацию. Целевое назначение судостроительного комплекса - выпуск крупнотоннажных судов, судов ледового класса, кораблей специального назначения и других видов морской техники.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
9 апреля, 08:25
ГП предложила разрешить заводить дела в сфере гособоронзаказа без заявления
1713632
Обсудить 1
Дальневосточный ФОЭкономика
Рекомендуем
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Лента
новостей
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Военная авиация отработала в Крыму новую тактику десантирования
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Принуждение к миру: новый иск "Газпрома" грозит "Нафтогазу" банкротством
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах. Съемка очевидцев
Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: Россия сможет обеспечить обороноспособность при выходе США из ДСНВ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02В Мытищах полностью потушили пожар на ТЭЦ
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
Лента новостейМолния