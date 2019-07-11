Профсоюз ДВЗ "Звезда" обратился к Шойгу из-за сокращения оборонзаказа

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Профсоюз Дальневосточного завода "Звезда" направил министру обороны РФ Сергею Шойгу письмо с просьбой помочь в ситуации с сокращением оборонзаказа, сообщила РИА Новости представитель профсоюза Ольга Скрипко.

Ранее в пресс-службе ДВЗ "Звезда" в Большом Камне РИА Новости сообщили, что часть сотрудников с августа будет переведена на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа. Представитель заводского профсоюза заявил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений" и принято решение обратиться к депутату от региона Виктору Пинскому и Шойгу. Пинский назвал проблему серьезной и сказал, что готовит запрос в Минобороны.

По словам Скрипко, обращение к Шойгу отправлено в четверг. "На сегодняшний день отсутствует портфель работ по государственному оборонному заказу, с 1 августа завод переходит на сокращенную рабочую неделю. Отсутствие работы приведет к потере квалифицированных кадров. Сергей Кужугетович, только вы можете определить, нужен наш завод в том статусе, который у него есть, или нет", - говорится в тексте обращения, который имеется в распоряжении РИА Новости.

ДВЗ "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.