Кемеровчане выбрали название сквера, строящегося на месте "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Почти половина участников завершившегося online-голосования по выбору названия для сквера, строящегося на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня", хотели бы назвать его сквером Ангелов, сообщается на сайте администрации Кемерово.

Перечень названий был составлен с учетом мнения родственников погибших и включал следующие варианты: "Белые лебеди", "Ивушка", "Любовь", "Парк поющей воды", "Почемучка", "Сквер Ангелов", "Сквер Памяти", "Семейный сквер", "Тихий сквер". В голосовании на сайте горадминистрации приняли участие 17145 человек. "Сквер Ангелов" получил 47,73% голосов.

"Совсем не значит, что сквер будет назван именно так. Название на обсуждение горсовета вынесет топонимическая комиссия, возможно, они предложат какие-то еще варианты. Но к 20 августа, когда строительство сквера будет завершено, название его будет уже утверждено", – пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации.

Проект сквера предусматривает сооружение искусственного многоуровневого рельефа местности и разделение парковой территории стеной с водопадом на две функциональные части. Одна из них состоит из лужайки, прогулочных дорожек и газонов, декорированных природным камнем. Также в этой части будут установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты. Вторая часть предназначена для активного отдыха детей. Здесь разместят детское игровое оборудование, интерактивный фонтан, обустроят амфитеатр для отдыха взрослых.