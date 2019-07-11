Темный шоколад помогает снизить риск болезней сердца, заявила диетолог

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Темный горький шоколад при умеренном употреблении сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

В четверг отмечается всемирный день шоколада. Идея празднования принадлежит французам - они начали отмечать его с 1995 года, позже к ним присоединились и другие страны.

"По данным исследований, умеренное потребление темного горького шоколада способствует улучшению метаболических показателей и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, доказано положительное влияние какао, содержащегося в темном шоколаде, на работу головного мозга, уровень глюкозы и липидов крови", - сказала Стародубова.