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РИА Новости

Темный шоколад помогает снизить риск болезней сердца, заявила диетолог

Вчера, 08:36
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкРабота кондитерской фабрики
Работа кондитерской фабрики
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Работа кондитерской фабрики. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Темный горький шоколад при умеренном употреблении сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
В четверг отмечается всемирный день шоколада. Идея празднования принадлежит французам - они начали отмечать его с 1995 года, позже к ним присоединились и другие страны.
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"По данным исследований, умеренное потребление темного горького шоколада способствует улучшению метаболических показателей и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, доказано положительное влияние какао, содержащегося в темном шоколаде, на работу головного мозга, уровень глюкозы и липидов крови", - сказала Стародубова.
Она отметила, что злоупотреблять шоколадом не стоит, так как в нем содержится много сахара и калорий.
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