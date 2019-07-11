В китайской провинции Хунань ливни унесли жизни 11 человек

ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Продолжающиеся с прошлой субботы ливни в китайской юго-восточной провинции Хунань унесли жизни 11 человек, ещё шестеро числятся пропавшими без вести, говорится в обнародованном в четверг сообщении Государственного штаба по борьбе с наводнениями и засухой КНР.

В зоне бедствия оказались 10 городов, 76 уездов и округов, и в общей сложности 2,8 миллиона человек. Прямой экономический ущерб к настоящему моменту оценивается в 5,3 миллиарда юаней (около 781 миллиона долларов).

Власти эвакуировали в безопасные места 257 тысяч местных жителей. В экстренной помощи нуждаются более 100 тысяч человек.