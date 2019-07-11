В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тысячи десантников

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Около 2,5 тысяч военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения десантировались в восточной части Крыма на двух площадках в рамках совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В ходе проводимого совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации более 2,4 тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения, совершив перелет на большие расстояния 40 самолетами Ил-76 Военно-транспортной авиации с аэродромов взлета "Иваново-Северный" и "Ульяновск-Восточный", десантировались на площадки приземления "Найманская" и "Охчи-Оба" в Крыму", - говорится в сообщении.

Десантирование осуществлялось с высоты 600 метров из 40 самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками. В соответствии с замыслом учения, личный состав после десантирования совершил захват объектов условного противника и уничтожил незаконное вооруженное формирование.

"В ходе основного этапа учения впервые на территории Крыма мы провели десантирование более 2,4 тысячи военнослужащих, после чего отработали тактические задачи с подразделениями соединения по сбору на площадке приземления, захвату и уничтожению объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также овладению полевым аэродромом для посадки на нем самолетов Военно-транспортной авиации" - сказал журналистам заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

По его словам, учения продемонстрировали слаженные и профессиональные действия экипажей самолетов Ил-76 ВТА и подразделений ВДВ.

"Тот факт, что площадки приземления, на которые производилось десантирование, являются одними из самых сложных, так как находятся вблизи от моря, а также то, что десантирование из самолетов производилось двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом, на минимальных расстояниях между ними, потребовало от командиров и личного состава более тщательной подготовки в отработке вопросов десантирования в данных условиях", - отметил Наумец.