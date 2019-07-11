Президент Боливии прибыл с рабочим визитом в Москву

Борт номер один приземлился рано утром в правительственном терминале аэропорта Внуково. У трапа лидера Боливии приветствовал почётный караул.

В четверг Моралес проведёт переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, президенты обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам.