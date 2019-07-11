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РИА Новости

Президент Боливии прибыл с рабочим визитом в Москву

Вчера, 08:28
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес в аэропорту "Внуково". 11 июля 2019
Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту Внуково. 11 июля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту "Внуково". 11 июля 2019
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес прибыл в четверг с рабочим визитом в Москву.
Борт номер один приземлился рано утром в правительственном терминале аэропорта Внуково. У трапа лидера Боливии приветствовал почётный караул.
В четверг Моралес проведёт переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, президенты обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам.
Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов.
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