Президент Боливии прибыл с рабочим визитом в Москву

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес прибыл в четверг с рабочим визитом в Москву.
Борт номер один приземлился рано утром в правительственном терминале аэропорта Внуково. У трапа лидера Боливии приветствовал почётный караул.
В четверг Моралес проведёт переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, президенты обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам.
Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов.
Вчера, 01:04Межгосударственные отношения России и Боливии