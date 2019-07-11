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2019-07-11T08:27Z
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РИА Новости

СК завел дело после вспышки кишечной инфекции в интернате под Хабаровском

Вчера, 08:27
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ХАБАРОВСК, 11 июл — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после вспышки кишечной инфекции среди пациентов психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где заболели около 200 человек, сообщает СУСК РФ по региону.
Как сообщает СК, по предварительным данным, симптомы отравления выявлены более чем у 200 человек, 19 из них госпитализированы в Амурскую районную больницу. В интернате работают сотрудники учреждений министерства здравоохранения Хабаровского края и территориального управления Роспотребнадзора.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в психоневрологическом интернате содержатся пациенты старше 18 лет, страдающие психическими расстройствами, инвалиды и люди пожилого возраста.
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