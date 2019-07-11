СК завел дело после вспышки кишечной инфекции в интернате под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 11 июл — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после вспышки кишечной инфекции среди пациентов психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где заболели около 200 человек, сообщает СУСК РФ по региону.

Как сообщает СК, по предварительным данным, симптомы отравления выявлены более чем у 200 человек, 19 из них госпитализированы в Амурскую районную больницу. В интернате работают сотрудники учреждений министерства здравоохранения Хабаровского края и территориального управления Роспотребнадзора.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - говорится в сообщении.