При пожаре на шахте в Днепропетровской области пострадали шесть горняков

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул на шахте в Днепропетровской области, пострадали шесть горняков, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536 северного бортового штрека на горизонте 350 метров, в результате чего шесть горняков с легкими травмами госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар на шахте имени Страшкова вспыхнул в среду в 11.11 мск.

По данным пресс-службы, на момент возгорания в шахте находились 329 горняков, 28 из них на аварийном участке, всех подняли на поверхность.