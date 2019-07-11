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2019-07-11T08:26Z
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РИА Новости

При пожаре на шахте в Днепропетровской области пострадали шесть горняков

Вчера, 08:26
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КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул на шахте в Днепропетровской области, пострадали шесть горняков, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536 северного бортового штрека на горизонте 350 метров, в результате чего шесть горняков с легкими травмами госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар на шахте имени Страшкова вспыхнул в среду в 11.11 мск.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
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По данным пресс-службы, на момент возгорания в шахте находились 329 горняков, 28 из них на аварийном участке, всех подняли на поверхность.
В четверг утром военизированные горноспасательные отряды Минэнергоугля продолжают тушить пожар.
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