В интернате под Хабаровском остановили распространение кишечной инфекции

ХАБАРОВСК, 11 июл - РИА Новости. Распространение кишечной инфекции среди пациентов психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где заболели около 200 человек, приостановлено, сообщила журналистам министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.

Ранее сообщалось, что вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната. Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм на пищеблоке, а также взял пробы продуктов и воды. Прокуратура начала проверку.

"Приняты необходимые меры, и распространение этой болезни приостановлено", - сказала Петухова.