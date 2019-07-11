В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в среду Народная милиция ЛНР заявила о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра", - сказали в пресс-службе ведомства.