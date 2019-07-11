Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T08:17Z
https://ria.ru/20190711/1556407185.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Вчера, 08:17
194
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в среду Народная милиция ЛНР заявила о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным Народной милиции ЛНР, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Лозовое и Нижнее Лозовое.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
28 июня, 17:35
В ДНР заявили об ухудшении ситуации после визита Зеленского на позиции ВСУ
000011
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
В Пакистане рейсовый автобус попал в аварию, погибли 13 человек
РИА
Новости
В ДНР заявили о гибели женщины в результате обстрела Горловки силовиками
В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
В ДНР обвинили ВСУ в 23 нарушениях перемирия за сутки
Лента
новостей
При пожаре на шахте в Днепропетровской области пострадали шесть горняков
В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ за сутки
В китайской провинции Хунань ливни унесли жизни 11 человек
В интернате под Хабаровском остановили распространение кишечной инфекции
ВСУ выпустили 116 мин по районам десяти населенных пунктов, заявили в ДНР
В Крыму в рамках учений высадились около 2,5 тысячи десантников
Во ФСИН рассказали об улучшении первичной медпомощи женщинам-заключенным
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США и эмир Катара обсудили напряженность в Персидском заливе
Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту Внуково. 11 июля 2019
Президент Боливии прибыл с рабочим визитом в Москву
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В Петербурге представили новейший ракетный береговой комплекс "Рубеж-МЭ"
03:15Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет
03:12Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
Лента новостейМолния