Во ФСИН рассказали об улучшении первичной медпомощи женщинам-заключенным

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Медицинские части следственных изоляторов и исправительных колоний России оборудуются современной техникой, в том числе диагностической аппаратурой, что позволяет своевременно выявлять серьезные заболевания у женщин-заключённых, рассказали РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.

ФСИН России совместно с СПЧ подготовлены и направлены в адрес президента РФ предложения по улучшению условий содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. Одно из этих предложений касается запрета на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых по не тяжким статьям женщин, имеющих детей до 3 лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп.

"В следственных изоляторах и исправительных колониях, где содержатся женщины, созданы условия для оказания первичной специализированной медицинской помощи. Медицинские части оборудуются современной техникой, в том числе диагностической аппаратурой, например, маммографами, позволяющими своевременно выявлять серьезные заболевания", - рассказали во ФСИН.

В ведомстве указали, что медицинская помощь женщинам в учреждениях уголовно-исполнительной системы оказывается по тем же стандартам и правилам, что и в гражданском здравоохранении, в том числе в период беременности, родов, в послеродовой период.

"Ежегодно на базе медико-санитарных частей женщины проходят профилактические медицинские осмотры, кроме того, в исправительные колонии приезжают врачебные бригады ведомственных больниц с привлечением врачей-специалистов из гражданских медицинских организаций", - сообщили в пресс-бюро.