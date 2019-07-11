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РИА Новости

Во ФСИН рассказали об улучшении первичной медпомощи женщинам-заключенным

Вчера, 08:11
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Медицинские части следственных изоляторов и исправительных колоний России оборудуются современной техникой, в том числе диагностической аппаратурой, что позволяет своевременно выявлять серьезные заболевания у женщин-заключённых, рассказали РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.
ФСИН России совместно с СПЧ подготовлены и направлены в адрес президента РФ предложения по улучшению условий содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. Одно из этих предложений касается запрета на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых по не тяжким статьям женщин, имеющих детей до 3 лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп.
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"В следственных изоляторах и исправительных колониях, где содержатся женщины, созданы условия для оказания первичной специализированной медицинской помощи. Медицинские части оборудуются современной техникой, в том числе диагностической аппаратурой, например, маммографами, позволяющими своевременно выявлять серьезные заболевания", - рассказали во ФСИН.
В ведомстве указали, что медицинская помощь женщинам в учреждениях уголовно-исполнительной системы оказывается по тем же стандартам и правилам, что и в гражданском здравоохранении, в том числе в период беременности, родов, в послеродовой период.
"Ежегодно на базе медико-санитарных частей женщины проходят профилактические медицинские осмотры, кроме того, в исправительные колонии приезжают врачебные бригады ведомственных больниц с привлечением врачей-специалистов из гражданских медицинских организаций", - сообщили в пресс-бюро.
Ранее отмечалось, что с каждым годом снижается число женщин, содержащихся в местах лишения свободы. Если в 2016 году их было более 50 тысяч человек, то на 1 июня 2019 года – более 43 тысяч (мужчин - более 503 тысяч).
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