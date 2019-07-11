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2019-07-11T07:45Z
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РИА Новости

В Китае сдали в эксплуатацию первый ледокол собственного производства

Вчера, 07:45
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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Первый китайский ледокол собственного производства "Сэюлун-2" ("Снежный дракон") официально передан Китайскому центру полярных исследований на судостроительной верфи в Шанхае, в скором времени он отправится в первую полярную экспедицию, говорится в сообщении комитета по науке и технике города Шанхай.
Строительство первого китайского ледокола началось в 2016 году. Ранее сообщалось, что бюджет на строительство нового ледокола составит примерно 153 миллиона долларов, а сам процесс займет около двух лет.
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До настоящего момента у КНР было лишь одно научно-исследовательское судно ледового класса "Сюэлун", которое было построено на Украине в 1993 году Херсонским судостроительным заводом, а в 1994 году приобретено Китаем.
Отмечается, что "Сюэлун-2" несколько меньше построенного на Украине ледокола, длина корпуса китайского судна достигает 122,5 метра, а ширина - 22,3 метра. Осадка судна водоизмещением 13,9 тонн составляет 7,85 метра. Численность экипажа – до 90 человек. Ледокол сможет перемещаться с максимальной скоростью 12-15 морских узлов. "Сюэлун-2" может разбивать лёд толщиной до 1,5 метра как носовой, так и кормовой частью, двигаясь на скорости два - три узла.
В ближайшее время судно отправится в тестовое плавание, в ходе которого ученые проверят работу всех систем после монтажа и проведут необходимую корректировку. Только после этого "Сюэлун-2" вместе с ледоколом "Сюэлун" отправятся в 36-ю китайскую антарктическую экспедицию. По сравнению со своим старшим товарищем "Сюэлун-2" обладает большей мощностью и лучшей способностью разбивать лед, на нем установлено более передовое научное оборудование, но при этом грузоподъёмность меньше.
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