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2019-07-11T07:31Z
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РИА Новости

В интернате под Хабаровском, где заболели пациенты, нашли нарушения

Вчера, 07:31
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ХАБАРОВСК, 11 июл — РИА Новости. Санитарные врачи обнаружили многочисленные нарушения в психоневрологическом интернате поселка Эльбан Хабаровского края, где произошла массовая вспышка кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Ранее прокуратура Хабаровского края сообщала о более чем 200 заболевших пациентах интерната. Прокуроры начали проверку.
Про информации Роспотребнадзора, на полночь четверга (17.00 мск среды) число заболевших достигло 135 человек. В Амурскую центральную районную больницу госпитализированы 19 человек. Все – пациенты интерната. У пострадавших отмечено повышение температуры, рвота, жидкий стул. За заболевшими установлено медицинское наблюдение.
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"При обследовании пищеблока были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства: нарушение требований к обработке яиц, нарушение условий хранения готовой продукции, отсутствие технологических карт на большинство блюд, требующий замены кухонный инвентарь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для установления источника инфекции и факторов ее передачи отобран материал для лабораторных исследований - 44 пробы пищевых продуктов, вода на пищеблоке, смывы, а также материал от заболевших.
"Министерству здравоохранения края, Министерству социальной защиты населения края, руководству интерната выданы предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях", - говорится в сообщении.
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