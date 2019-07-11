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РИА Новости

Генконсульство в Греции проверяет информацию о двух погибших россиянах

Вчера, 07:25
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЯхты в порту Афин
Яхты в порту Афин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Яхты в порту Афин. Архивное фото
АФИНЫ, 11 июл - РИА Новости. Генконсульство России в Греции проверяет информацию о том, что на полуострове Халкидики во время шторма погибли двое россиян, сообщили РИА Новости в генконсульстве.
"Генконсульство России проверяет сообщение о двух погибших россиянах. К нам поступила информация о том, что во время урагана на людей упало дерево и погибли двое граждан России. Выясняется также, есть ли россияне среди пострадавших", - сообщил сотрудник генконсульства.
В Центральной Македонии вечером в среду сложилась чрезвычайная ситуация из-за шторма. На район обрушились ливневые дожди и ураганные ветры. Общее число погибших в Центральной Македонии в настоящее время составляет шесть человек, сообщила пожарная служба Греции. По данным на 1 час ночи (совпадает с мск), в больницы были доставлены более 20 человек.
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По сообщению пожарной службы, которая является также спасательной службой, в оперативный центр в Полигирос поступило более 600 звонков с просьбой о помощи. На месте работают 140 пожарных и 44 машины, они помогли в 235 случаях по спасению, откачке воды и рубке поваленных деревьев.
Как сообщило местное издание thestival.gr, ураганный ветер повалил дерево возле гостиницы в Потидея на Халкидики, погибли 39-летний россиянин и двухлетний ребенок.
Среди шести погибших двое детей, пропал один рыбак, десятки человек пострадали. Гражданка Румынии и ее 8-летний ребенок погибли во время обрушения таверны в Неа Плайа, в Созополе семейную пару из Чехии смыло потоком воды, сообщает общественное греческое телевидение ERT.
Власти Центральной Македонии обратились с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в префектуре Халкидики – это позволит оперативно принимать меры по ликвидации последствий стихии, говорится в сообщении правительства региона. Рано утром в Салониках с участием властей региона будет проведено внеочередное правительственное совещание для оценки ситуации. На место происшествия направляется министр защиты граждан Греции Михалис Христохоидис.
По сообщению метеослужбы, ураган перемещается на юг Греции, в Фессалию, Спорадские острова, на Эвбею.
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